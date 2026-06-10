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Tre ondate di attacchi Usa in Iran: "Colpite basi militari e radar" | Teheran lancia ampi attacchi di rappresaglia
Missili iraniani su Kuwait e Giordania dopo che nella notte l'esercito americano ha colpito obiettivi militari
© Afp
Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Usa, dopo che le forze dei pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Usa, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia: "Sono colpi di autodifesa", hanno spiegato rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione, al momento non c'è notizia né di feriti né di danni.
Suonano le sirene in Bahrein dopo che Teheran ha lanciato la prima salva di missili per rispondere agli attacchi americani sulla costa meridionale della Repubblica islamica. Il ministero dell'Interno del Bahrein ha esortato "cittadini e residenti a mantenere la calma e a cercare riparo nel luogo più vicino". I pasdaran avevano poco prima annunciato di aver lanciato un attacco con droni contro la base Usa della Quinta flotta in Bahrein, in seguito agli attacchi americani contro obiettivi iraniani lungo lo Stretto di Hormuz.
Gli attacchi aerei americani hanno colpito basi militari e navali, impianti radar e batterie di artiglieria in cinque località lungo la costa meridionale dell'Iran. Lo riferiscono funzionari iraniani al New York Times. In particolare, i raid Usa avrebbero colpito basi navali a Sirik e Jask, sistemi di difesa aerea a Bandar Abbas e batterie missilistiche a Qeshm.