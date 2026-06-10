Tre ondate di attacchi Usa in Iran: "Colpite basi militari e radar" | Teheran lancia ampi attacchi di rappresaglia

Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Usa, dopo che le forze dei pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Usa, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia: "Sono colpi di autodifesa", hanno spiegato rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione, al momento non c'è notizia né di feriti né di danni.