Nelle stesse ore, un funzionario statunitense ha precisato ad Axios che la Casa Bianca non ha avuto alcun ruolo nell'attacco israeliano contro Beirut sud e non ha concesso alcun via libera all'operazione. Fonti americane e israeliane hanno inoltre confermato che Trump ha personalmente invitato Netanyahu a evitare una risposta immediata all'offensiva missilistica, puntando ancora sulla strada della diplomazia. Nonostante questo, sul terreno il confronto resta aperto e la situazione continua a evolversi rapidamente tra nuovi attacchi, allarmi e tentativi di mediazione.