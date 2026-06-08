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Nuova escalation in Iran, dove la pace sembra allontanarsi nonostante i tentativi degli Stati Uniti. Donald Trump ha chiesto al premier israeliano Benjamin Netanyahu di non reagire all'attacco missilistico lanciato da Teheran e di concedere più tempo ai negoziati, ribadendo che la sua volontà di raggiungere un accordo resta immutata. Secondo quanto riferito dal Financial Times, il presidente americano ha dichiarato che Netanyahu non avrà "altra scelta" se non accettare un'intesa e ha sottolineato che gli attacchi iraniani non influenzeranno il percorso diplomatico avviato da Washington.
Le tensioni, tuttavia, continuano a crescere. Rumori di esplosioni sono stati segnalati a Teheran e Karaj, mentre le sirene d'allarme sono tornate a suonare a Tel Aviv per l'arrivo di missili dallo Yemen, un episodio che non si verificava dal mese di aprile. Il sistema di preallarme sui telefoni cellulari è entrato in funzione pochi minuti prima dell'attivazione delle sirene, spingendo milioni di persone a cercare riparo nei rifugi.
Nelle stesse ore, un funzionario statunitense ha precisato ad Axios che la Casa Bianca non ha avuto alcun ruolo nell'attacco israeliano contro Beirut sud e non ha concesso alcun via libera all'operazione. Fonti americane e israeliane hanno inoltre confermato che Trump ha personalmente invitato Netanyahu a evitare una risposta immediata all'offensiva missilistica, puntando ancora sulla strada della diplomazia. Nonostante questo, sul terreno il confronto resta aperto e la situazione continua a evolversi rapidamente tra nuovi attacchi, allarmi e tentativi di mediazione.
Il premier israeliano Benyamin Netanyahu non avrà "altra scelta" se non quella di accettare un accordo con l'Iran. Lo ha detto Donald Trump al Financial Times dopo una telefonata con il premier israeliano.