Gli Stati Uniti colpiscono stazioni radar iraniane | I pasdaran contrattaccano: missili su Kuwait e Bahrein

Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera a Goruk e sull'isola di Qeshm, a scopo difensivo contro ulteriori attacchi. Lo ha annunciato il Comando centrale americano su X confermando, inoltre, di aver abbattuto quattro droni d'attacco iraniani lanciati verso lo Stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha annunciato di aver bombardato il sito per "autodifesa". In seguito all'attacco i Pasdaran hanno preso di mira il Kuwait con missili e droni. Stessa situazione anche in Bahrain dove, secondo quanto riportato dall'agenzia Tasnim, sono scattate le sirene di sicurezza. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato "basi nemiche" nei due territori dopo i raid aerei statunitensi contro le installazioni radar in Iran.