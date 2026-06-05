Hezbollah respinge la tregua concordata tra Israele e Libano | Trump: "Onorato di incontrare Khamenei se dovessimo trovare l'accordo"

Continua guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco lo scorso 8 aprile, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati e la tensione resta alta. Hezbollah ha respinto l'ultimo accordo di cessate il fuoco tra Tel Aviv e il governo libanese e ha chiesto il ritiro totale di Israele. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è "una capitolazione e una sconfitta", ha affermato il leader di Hezbollah, Naim Qassem, invitando il Libano a "porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati" con Israele. Intanto, Donald Trump ha detto che si sentirebbe "onorato" di incontrare la Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il presidente americano ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra Usa e Iran, che si protrae ormai da quasi quattro mesi. Sotto il fuoco di ieri, 4 giugno, ha perso la vita un casco blu dell'Unifil di nazionalità serba.