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Hezbollah respinge la tregua concordata tra Israele e Libano | Trump: "Onorato di incontrare Khamenei se dovessimo trovare l'accordo"
Il leader di Hezbollah, Naim Qassem: "L'accordo di Washington tra Libano e Israele è "una capitolazione e una sconfitta"
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Continua guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran e il conflitto si è allargato anche sul territorio libanese. Washington e Teheran hanno concordato un cessate il fuoco lo scorso 8 aprile, ma nonostante ciò proseguono i raid incrociati e la tensione resta alta. Hezbollah ha respinto l'ultimo accordo di cessate il fuoco tra Tel Aviv e il governo libanese e ha chiesto il ritiro totale di Israele. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è "una capitolazione e una sconfitta", ha affermato il leader di Hezbollah, Naim Qassem, invitando il Libano a "porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati" con Israele. Intanto, Donald Trump ha detto che si sentirebbe "onorato" di incontrare la Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il presidente americano ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra Usa e Iran, che si protrae ormai da quasi quattro mesi. Sotto il fuoco di ieri, 4 giugno, ha perso la vita un casco blu dell'Unifil di nazionalità serba.
Donald Trump si sentirebbe "onorato" di incontrare la Guida Suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il presidente americano ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra Usa e Iran, che si protrae ormai da quattro mesi. "Se dovessimo raggiungere un accordo, è possibile che io lo incontri", ha detto. "Per me andrebbe bene", ha detto il tycoon rispondendo alle domande dei giornalisti nello Studio Ovale. Mojtaba Khamenei è stato nominato Guida Suprema dell'Iran dopo che suo padre, l'ayatollah Ali Khamenei, è rimasto ucciso nel primo giorno di combattimenti. Trump ha affermato che, nonostante gli attacchi congiunti Usa-Israele abbiano causato la morte del padre e di altri membri della sua famiglia, si aspetta che quest'ultimo si dimostri un "professionista", quanto all'ipotesi di incontro. "In certi ambienti, a dire il vero, gode di un'ottima reputazione", ha osservato Trump.