Guerra Iran, stangata sui prezzi del gas: +11,2% | In sei anni spesa media aumentata di 633 euro a utenza

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"La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura del +89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni da +633 euro a utenza (con un consumo da 1.100 metri cubi annui)". È il calcolo di Assoutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia "risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto" in Iran. A farle eco è il Codacons: "Sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra".
Codacons: "Sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2%"
"Con le nuove tariffe disposte da Arera per il mese di maggio, la bolletta media di un utente vulnerabile sale di 12 euro su base annua rispetto ai prezzi di aprile, arrivando in media a 1.343,6 euro a nucleo. Tuttavia i prezzi del gas sul mercato regolato risultano più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-conflitto in Iran", spiega il Codacons dopo l'aumento delle tariffe del gas per il mese di maggio disposto mercoledì 3 giugno da Arera.
A maggio, spiega il Codacons, "la bolletta media, con un consumo da 1.100 metri cubi annui, sale di 12 euro su base annua rispetto alle tariffe di aprile, per i prossimi 12 mesi e nell'ipotesi di prezzi costanti". Ma, "se si considerano i prezzi del gas a febbraio", ossia "prima dello scoppio della guerra in Medio Oriente, la bolletta media del gas risulta più cara dell'11,2%, pari a una maggiore spesa da +135 euro annui a utenza", calcola.
"Con le nuove tariffe del gas per gli utenti vulnerabili la bolletta media si attesta a 1.343,6 euro e, se si aggiunge anche la spesa per la luce pari a 605 euro annui, il conto totale per una famiglia vulnerabile sale a 1.948,6 euro annui. Rispetto allo stesso periodo del 2025, le tariffe del gas per i vulnerabili risultano a maggio più care del 13,1%", conclude il Codacons.
Arera: "Gas +0,9% a maggio per clienti vulnerabili"
L'Arera, l'autorità di regolazione per l'energia, ha comunicato nelle scorse ore che a maggio il prezzo del costo del gas, per i clienti vulnerabili, sale dello 0,9%. I clienti vulnerabili sono quella categoria di utenti che - per particolari condizioni economiche o di età - hanno il diritto di accedere a tariffe regolate e protette dagli sbalzi del mercato libero. Assotutenti, in proposito, sottolinea che questo aumento delle tariffe del gas "non impatterà sulle famiglie, considerato che in questi mesi caldi i consumi di gas delle famiglie sono ai minimi".