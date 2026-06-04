Guerra Iran, stangata sui prezzi del gas: +11,2% | In sei anni spesa media aumentata di 633 euro a utenza

L'Arera, l'autorità di regolazione per l'energia, ha comunicato nelle scorse ore che a maggio il prezzo del costo del gas, per i clienti vulnerabili, sale dello 0,9%. I clienti vulnerabili sono quella categoria di utenti che - per particolari condizioni economiche o di età - hanno il diritto di accedere a tariffe regolate e protette dagli sbalzi del mercato libero. Assotutenti, in proposito, sottolinea che questo aumento delle tariffe del gas "non impatterà sulle famiglie, considerato che in questi mesi caldi i consumi di gas delle famiglie sono ai minimi".