Ocse: "In Italia shock da prezzi energetici, Pil +0,5% nel 2026"

Nel rapporto dedicato all'Italia, l'organizzazione internazionale sottolinea che il Pil italiano è "progredito dello 0,2% nel primo trimestre 2026 rispetto al trimestre precedente, sostenuto dall'aumento degli investimenti e della produzione legato ai prodotti farmaceutici e dalle transizioni energetiche e digitali. Nel 2026 - continua l'Ocse - le imprese hanno indicato un miglioramento dei loro ordini mentre l'aumento delle somme sbloccate nel quadro del Pnrr ha avuto un effetto stimolante sull'attività delle costruzioni e gli incentivi fiscali hanno sostenuto l'investimento residenziale".