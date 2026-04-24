È boom di super-ricchi: 89 nuovi paperoni al giorno, oltre 700mila negli ultimi 5 anni

Dove acquista un immobile, oggi, un super-ricco? Semplice: dipende dalla tassazione del singolo Paese, specialmente in tempi di revisione dei sistemi fiscali, come nel Regno Unito. La "fuga" dei grandi patrimoni da Londra e dintorni ha fatto felici Monaco, Emirati Arabi Uniti, Svizzera e anche l'Italia. Al centro di questa "nuova geografia" della ricchezza c'è, infatti, Milano: nel 2025 oltre 3.700 contribuenti ad altissimo reddito hanno trasferito la residenza nel nostro Paese, e più della metà (il 52%) ha scelto il capoluogo lombardo, con gli inglesi tra i più presenti (4 su 10). Un flusso che negli ultimi nove anni è cresciuto in modo esponenziale, con un aumento dell'835% dei beneficiari del regime agevolato.