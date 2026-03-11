Tra Ferrero e Pignataro la spunta Devasini: ecco chi è il nuovo uomo più ricco d'Italia

Tra i due litiganti, il terzo gode. Anche quando a essere conteso è il posto da uomo più ricco d'Italia. Per mesi e mesi la sfida è stata una questione privata tra Giovanni Ferrero (erede della Nutella di Alba) e Andrea Pignataro (il finanziere bolognese a capo del colosso Ion Group). Due mondi diversi, ma entrambi saldamente in cima alle classifiche di "Fortune" e "Forbes". Poi, in pochi giorni, è arrivato un terzo contendente a rimescolare le carte: Giancarlo Devasini, 62 anni e felpe con il cappuccio da vero nerd, noto per uscire quasi solo di sera e non rilasciare interviste. Che aveva fatto rotto il velo di riservatezza solo quando era entrato nella proprietà della Juventus.