"Un pasto a base di pollo per una famiglia di tre o quattro lavoratori, senza riso, pane e contorni, costa circa un milione di toman. Un milione di toman è più della paga giornaliera di un semplice operaio secondo il decreto salariale di quest'anno". Lo scrive Ilna (Iranian Labour News Agency) l'agenzia iraniana che offre copertura del settore sindacale.
"Secondo un giornalista dell'agenzia Ilna, dopo aver visionato gli ultimi dati e prezzi di pollo e uova sui siti web di banche e grossisti, e aver visto uova da galline ovaiole a 500mila e 490mila toman, pollo biologico a 1 milione di toman al chilo e ventrigli di pollo a 400mila toman al chilo, non ci sono parole per descrivere la situazione sulle tavole dei lavoratori".
Iran, inflazione e Pil: gli ultimi dati
Il tasso di inflazione su base annua in Iran si attesta costantemente su livelli altissimi, tra il 35% e il 40%, con picchi localizzati ancora più elevati per i beni di prima necessità (come generi alimentari e alloggi). Per il 2026, le previsioni dei principali istituti internazionali (tra cui il Fondo Monetario Internazionale) avevano indicato una crescita reale piuttosto modesta, stimata intorno all'1,1%.