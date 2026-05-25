"Secondo un giornalista dell'agenzia Ilna, dopo aver visionato gli ultimi dati e prezzi di pollo e uova sui siti web di banche e grossisti, e aver visto uova da galline ovaiole a 500mila e 490mila toman, pollo biologico a 1 milione di toman al chilo e ventrigli di pollo a 400mila toman al chilo, non ci sono parole per descrivere la situazione sulle tavole dei lavoratori".