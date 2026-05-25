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Iran, Rubio: "Possibile accordo con l'Iran già oggi" | Teheran: "Fatti passi avanti, ma intesa non imminente"
"Se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro ha il diritto di reagire", ha detto il segretario di Stato.
© Afp
ll Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già "oggi stesso". "Pensavamo di poter avere qualche notizia domenica sera, forse oggi, non darei troppa importanza alla cosa", ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo, parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, dove si trovava per una visita ufficiale. Da Teheran arrivano voci di smentita: "Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino è falso", ha commentato il presidente del Parlamento.
L'agenzia di stampa iraniana Tasnim riferisce che le autorità locali hanno giustiziato Abbas Akbari, un leader armato condannato per aver partecipato a un presunto colpo di stato a gennaio. Secondo quanto riportato anche da Al Jazeera, Akbari è stato giustiziato per impiccagione in seguito a una sentenza della Corte Suprema del Paese. Era stato condannato per "moharebeh" (inimicizia contro Dio), danneggiamento di proprietà pubblica e per aver sparato con una pistola contro le forze di sicurezza a Nain, nella provincia di Isfahan, durante i disordini diffusi a gennaio
Tre pescatori palestinesi sono rimasti feriti ieri dopo che navi della marina israeliana hanno aperto il fuoco contro la loro imbarcazione nelle acque al largo di Gaza City. Lo riporta Al-Jazeera. Il Palestinian Information Center ha anche pubblicato su X un filmato che documenta il momento in cui le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro le barche dei pescatori.
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi "oggi stesso". "Pensavamo di poter avere qualche notizia ieri sera, forse oggi, non darei troppa importanza alla cosa", ha detto Rubio a Nuova Delhi, riferendosi al potenziale accordo, parlando con i giornalisti prima di lasciare la capitale indiana, dove si trovava per una visita ufficiale.
Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che Israele avrà "sempre" il diritto di difendersi, indipendentemente da qualsiasi accordo tra Washington e Teheran, riprendendo le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. "Israele ha sempre il diritto di difendersi. Ogni Paese al mondo ha questo diritto. Quindi, se Hezbollah si prepara a lanciare missili o lancia missili contro di loro, Israele ha il diritto di reagire", ha detto Rubio ai giornalisti da Nuova Delhi, dove si trova in visita.