Bollette, Arera: "Ridotta una componente della voce trasporto gas"

L'Autorità per l'Energia "riduce una componente della voce trasporto gas" delle bollette. "In considerazione delle persistenti tensioni geopolitiche che interessano il mercato energetico internazionale e del conseguente rischio di incrementi dei prezzi all'ingrosso del gas naturale, Arera - spiega una nota - ha ridotto del 15% la componente tariffaria "CRVI" per il periodo compreso tra il primo ottobre 2026 e il 30 settembre 2027".