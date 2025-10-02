Arera, a settembre -0,8% sulla bolletta del gas per i clienti vulnerabili

A settembre 2025, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 106,49 centesimi di euro per metro cubo (-0,8% su agosto). Lo fa sapere l'Arera, comunicando il valore della materia prima del Servizio di tutela dei clienti vulnerabili. Il mese scorso ha visto le quotazioni all'ingrosso in leggero calo rispetto ai livelli registrati ad agosto. Il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, si è attestato a 34,89 euro al megawattora.