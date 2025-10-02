Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
IL PREZZO DI RIFERIMENTO

Arera, a settembre -0,8% sulla bolletta del gas per i clienti vulnerabili

02 Ott 2025 - 15:47
© Facile.it

© Facile.it

A settembre 2025, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 106,49 centesimi di euro per metro cubo (-0,8% su agosto). Lo fa sapere l'Arera, comunicando il valore della materia prima del Servizio di tutela dei clienti vulnerabili. Il mese scorso ha visto le quotazioni all'ingrosso in leggero calo rispetto ai livelli registrati ad agosto. Il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, si è attestato a 34,89 euro al megawattora.

bollette
arera
gas

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri