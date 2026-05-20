Flotilla, gli attivisti sbarcano ad Ashdod
Lo conferma il portavoce di Adalah, la Ong che assiste legalmente i partecipanti della missione: 'Il team legale contesterà la legalità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia'
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I partecipanti della Flotilla fermati dalla marina militare israeliana al largo delle coste di Cipro stanno iniziando ad arrivare al porto di Ashdod. Lo conferma all'Ansa il portavoce di Adalah, la Ong che assiste legalmente in Israele i partecipanti della missione e che ha iniziato a incontrare alcuni dei partecipanti fermati. ''Il team legale di Adalah contesterà la legalità di queste detenzioni e chiederà l'immediato rilascio di tutti i partecipanti alla flottiglia'', ha affermato Adalah in una nota. Martedì notte Israele ha affermato di avere intercettato tutte le imbarcazioni, fermando 430 attivisti.
Tajani: "Gli attivisti siano liberati al più presto"
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto nella notte diversi contatti con il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar e ha insistito perché i cittadini italiani, fra cui un parlamentare e un giornalista, vengano liberati e messi in condizione di ripartire al più presto, insistendo perché siano tutelati l'incolumità e i diritti di ogni singolo attivista. Lo comunica la Farnesina. I funzionari dell'Ambasciata d'Italia sono in contatto con le autorità del porto di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali e favorire la partenza per l'Italia. Gli attivisti dovrebbero essere trasferiti in una struttura per le identificazioni e poi messi in grado di ripartire.
Sciopero degli studenti per il prof della Flotilla: "Un esempio per tutti noi"
Gli studenti del liceo classico Carlo Rinaldini di Ancona si sono riuniti stamattina davanti a scuola e hanno organizzato uno sciopero per chiedere l'immediato rilascio e la liberazione del loro professore di filosofia e Scienze Umane, Vittorio Sergi, sequestrato e arrestato dalla Marina israeliana mentre si trovava a bordo di una delle imbarcazioni della missione umanitaria Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza. "Siamo sempre rimasti in contatto con lui, fino a poco prima dell'arresto. - spiega Teodoro Palpacelli, presidente del comitato studentesco - Ci ha sempre stimolato nelle nostre attività di partecipazione all'interno della scuola, è un grande esempio per tutti noi".