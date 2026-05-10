detenuti per oltre una settimana

Flotilla, espulsi da Israele i due attivisti Thiago e Saif

L'annuncio del ministero degli Esteri di Tel Aviv

10 Mag 2026 - 06:19
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© Ansa

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Il ministero degli Esteri israeliano ha reso noto che i due attivisti della Global Sumud Flotilla, arrestati in acque internazionali e rimasti in stato di detenzione per oltre una settimana, sono stati espulsi. In un post su X, il ministero ha dichiarato: "Dopo il completamento delle indagini, i due provocatori professionisti, Saif Abukeshek e Thiago Ávila, appartenenti alla flottiglia delle provocazioni, sono stati espulsi da Israele. Israele non permetterà alcuna violazione del legittimo blocco navale di Gaza".

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