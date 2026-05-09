Flotilla, Israele libererà i due attivisti arrestati

Israele rilascerà i due attivisti della Global Sumud Flotilla, Thiago Avila e Saif Abukeshek, portati in Israele per interrogatori la settimana scorsa, dopo che le loro navi erano state intercettate dalla Marina militare in acque internazionali al largo della Grecia. Lo ha annunciato in un comunicato l'organizzazione per i diritti Adalah, il cui team legale rappresenta i due attivisti, spiegando di essere stata informata dall'agenzia di sicurezza interna israeliana Shin Bet. In un primo momento, due "resteranno in custodia in attesa della deportazione", ha spiegato Adalah. Secondo quanto sostenuto dal ministero degli Esteri di Israele, entrambi gli individui sono affiliati alla Conferenza popolare per i palestinesi all'estero, un'organizzazione che secondo gli Stati Uniti è "segretamente controllata da Hamas". La Pcpa è sotto sanzioni sia di Israele che degli Usa.