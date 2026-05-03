Flotilla, Israele: "Nessuna tortura, polizia ha usato la forza per calmare gli attivisti"

"Contrariamente alle false e infondate affermazioni preparate in anticipo" Saif Abu Keshek e Thiago Avila "non sono mai stati torturati. A seguito di un violento scontro fisico contro i membri dell'equipaggio israeliano, quest'ultimo è stato costretto a intervenire per fermare tali azioni", si legge nella dichiarazione. "Durante il trasferimento dei passeggeri alle forze greche, alcuni passeggeri si sono rifiutati e hanno iniziato a protestare violentemente. Per sedare la violenza e completare il trasferimento, un'unità di polizia a bordo di una nave delle Forze di Difesa Israeliane è stata costretta a usare la forza".