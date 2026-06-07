Iran, Centcom: "Abbattuti droni di Teheran nello Stretto di Hormuz" | Israele accusato di aver usato fosforo bianco in Libano

I continui raid incrociati tra Stati Uniti e Iran e gli attacchi e le tensioni tra Israele ed Hezbollah, soprattutto nel sud del Libano, il cessate il fuoco è sempre più fragile e la pace sembra sempre più lontana, nonostante proseguano i tentativi di negoziato. "Nella giornata di oggi, le forze statunitensi in Medio Oriente hanno abbattuto due droni d'attacco iraniani che minacciavano il traffico marittimo internazionale nello Stretto di Hormuz", si legge in un post su X del Centcom americano. Il Comando aggiunge che "le forze armate americane restano pronte a continuare a difendersi dall'aggressione iraniana". Nelle ore precedenti, il New York Times aveva rivelato che l'esercito israeliano ha impiegato fosforo bianco - una sostanza incendiaria potenzialmente molto pericolosa - su aree popolate del Libano nel corso del conflitto contro Hezbollah.