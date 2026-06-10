Pakistan, nuovo raid contro i talebani in Afghanistan: 13 morti | Kabul: "Colpiti civili, tra le vittime 11 bambini"

L'impegno come mediatore verso una pace tra Usa e Iran da una parte, i continui attacchi mortali in Afghanistan dall'altra. Sono i volti e le differenti posture del Pakistan negli ultimi cinque mesi. Nella notte tra martedì e mercoledì, un nuovo raid aereo ordinato da Islamabad ha ucciso almeno 13 persone e ne ha ferite altrettante nelle province di Kunar, Khost e Paktika. Secondo un portavoce del governo talebano, l'attacco avrebbe colpito abitazioni civili e tra le vittime ci sarebbero 11 bambini e una donna. Un conflitto che di settimana in settimana continua a mietere centinaia di vittime lungo tutta la Linea Durand, cioè il confine lungo 2.640 chilometri tra i due Paesi. In particolare da quando a fine febbraio - quasi in contemporanea con l'inizio delle ostilità tra Iran e Usa - Islamabad ha dichiarato "guerra aperta" a Kabul.