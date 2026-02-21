Raid delle forze aeree pakistane contro i talebani in Afghanistan

I caccia dell’Aeronautica pakistana hanno preso di mira presunti nascondigli del Ttp nell’Afghanistan orientale e sudorientale. Fonti locali hanno riferito di molteplici esplosioni, in particolare nel distretto di Barmal, nella provincia di Paktika, dove diverse detonazioni sarebbero state udite in rapida successione, segno di un’azione coordinata. Secondo le informazioni disponibili, durante l’operazione sono stati colpiti otto obiettivi. L’offensiva non si è limitata a Paktika, ma si è estesa ad altre province lungo il confine.