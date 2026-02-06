Pakistan, esplosione in una moschea a Islamabad: almeno 31 morti e oltre 100 feriti

È di almeno 31 morti e più di 100 feriti il bilancio di un'esplosione che ha colpito un imambargah, un luogo di culto musulmano sciita, a Islamabad: lo riferisce l'amministrazione distrettuale della città. Secondo le autorità, l'esplosione è avvenuta durante la preghiera del venerdì a Qasr-e-Khadijatul Kubra, un imambargah nella zona di Terlai, nella periferia della capitale. Testimoni oculari parlano di un attentato suicida, sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali. Squadre di soccorso sono accorse sul posto poco dopo l'esplosione, mentre le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza nei principali ospedali della città.