L'India ha condotto attacchi missilistici contro tre città in Pakistan. Le località colpite sono Kotli, Bahawalpur e Muzaffarabad, ha spiegato il direttore generale del servizio di pubblica informazione delle Forze armate pakistane, il tenente generale Ahmed Sharif Chaudhry, in un'intervista all'emittente "Ary News". Le forze armate indiane hanno confermato di aver lanciato "l'Operazione Sindoor" per colpire basi terroristiche in Pakistan. Si teme ora una escalation militare tra le due potenze nucleari. Il Pakistan parla di almeno tre morti e dodici feriti.