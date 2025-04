Kashmir, uomini armati aprono il fuoco contro un gruppo di turisti: 24 morti

Almeno 24 persone sono rimaste uccise in un attacco nel Kashmir indiano, nella zona di Pahalgam, dove uomini armati hanno aperto il fuoco contro un gruppo di turisti. Lo ha riferito all'agenzia Afp un alto responsabile della polizia locale. Nessun bilancio ufficiale è stato finora annunciato, ma le autorità lo hanno definito il peggior attacco contro i civili da anni. La Farnesina e l'ambasciata d'Italia in India monitorano la situazione e il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato "informato". Sui social la Farnesina consiglia di contattare l'ambasciata o l'Unità di crisi "per qualsiasi segnalazione".