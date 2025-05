Perché India e Pakistan rischiano la guerra nucleare sul Kashmir (e cosa c'entra la Cina)

Il Kashmir è cruciale per tre motivi fondamentali: idrico, militare e simbolico. La regione ospita le sorgenti di fiumi vitali come l'Indo, essenziali per l'agricoltura e l'approvvigionamento idrico di entrambi i paesi. Sul piano militare, il controllo del Kashmir significa dominare l'accesso all'Himalaya e mantenere posizioni strategiche in un'area chiave per la sicurezza nazionale. Ma il Kashmir è anche un simbolo identitario potentissimo: per l'India, rappresenta l'integrità territoriale e la laicità dello Stato; per il Pakistan, è la causa musulmana irrisolta dalla Partizione del 1947. Questa miscela di interessi concreti e ideologici rende la regione altamente esplosiva.