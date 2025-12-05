Pakistan, uccisa una bimba di due mesi | I genitori: volevamo un maschio

Drammatica scoperta in Pakistan, dove una coppia del distretto di Mianwali, nel Punjab, avrebbe ucciso la figlia di due mesi perché insoddisfatta della nascita di un'altra bambina. Secondo gli investigatori, la neonata di nome Palwasha sarebbe stata annegata in una cisterna d'acqua domestica. La polizia ha affermato che sia il padre che la madre erano scontenti della nascita di una femmina e che la loro frustrazione li avrebbe spinti a uccidere la bambina e a gettarla nella cisterna.