Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
INCHIESTA ANCORA IN CORSO

Pakistan, uccisa una bimba di due mesi | I genitori: volevamo un maschio

La polizia ha arrestato il padre, mentre la madre è riuscita a fuggire ed è ricercata dalle autorità

05 Dic 2025 - 11:42
© Istockphoto

© Istockphoto

Drammatica scoperta in Pakistan, dove una coppia del distretto di Mianwali, nel Punjab, avrebbe ucciso la figlia di due mesi perché insoddisfatta della nascita di un'altra bambina. Secondo gli investigatori, la neonata di nome Palwasha sarebbe stata annegata in una cisterna d'acqua domestica. La polizia ha affermato che sia il padre che la madre erano scontenti della nascita di una femmina e che la loro frustrazione li avrebbe spinti a uccidere la bambina e a gettarla nella cisterna.

Leggi anche

Neonata annegata nel water nel Padovano, il delirante diario della madre accusata dell'infanticidio: "Sono una vampira"

Neonata trovata nel water a Ciriè (Torino): fermata la madre

La polizia ha arrestato l'uomo mentre la donna è riuscita a fuggire ed è ricercata dalle autorità. Durante l'interrogatorio, l'uomo avrebbe confessato, dicendo agli agenti che la coppia sperava in un figlio maschio e non voleva un'altra bambina. Lo Stato ha intentato un'inchiesta per omicidio e sono in corso ulteriori indagini, mentre la polizia continua a cercare la madre.

Ti potrebbe interessare

pakistan
infanticidio

Sullo stesso tema