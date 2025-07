Gb, neonata morta di stenti: condannati la madre e il compagno

Sono stati condannati per infanticidio colposo e negligenza grave la 37enne aristocratica britannica Constance Marten e il suo compagno 51enne Mark Gordon, coinvolti in Gran Bretagna in un processo dal forte clamore mediatico dopo essere stati accusati della terribile morte di stenti patita dalla loro bimba Victoria. La neonata, di neppure tre mesi, fu ritrovata senza vita vicino a Brighton a marzo del 2023, dopo una tardiva denuncia di scomparsa. La pena sarà determinata più avanti, secondo la procedura anglosassone, e i due imputati l'attenderanno in carcere.