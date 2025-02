Neonata annegata nel water nel Padovano, il delirante diario della madre accusata dell'infanticidio: "Sono una vampira"

Quando i medici del 118 sono arrivati nell’appartamento di via Borgo Padova, riporta il Gazzettino, hanno infatti trovato la neonata con la testa incastrata nel water, colmo di acqua: segno che la madre avrebbe anche più volte tirato lo sciacquone per tentare di liberarsi del corpo, prima di vedere andare a vuoto i propri piani e chiamare le sue colleghe (alcune delle quali a lavoro nel night sopra l'appartamento) e i nuovi gestori del locale, tutti estranei all’inchiesta per omicidio volontario aggravato aperta dalla procura.