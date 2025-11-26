Neonata trovata nel water a Ciriè (Torino): fermata la madre

La donna avrebbe riferito agli inquirenti di non aver mai saputo di essere incinta e di essersi spaventata al momento del parto. Una versione dei fatti considerata poco attendibile dai carabinieri. La procura di Ivrea indaga per tentato infanticidio. La 38enne, italiana, avrebbe condotto una vita definita "piuttosto sregolata" dagli investigatori e, riporta il quotidiano, in passato avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza. Da alcuni mesi era tornata a vivere nella casa di famiglia insieme alla madre e al fratello. I familiari più stretti hanno dichiarato ai carabinieri di essere stati all'oscuro della gravidanza.