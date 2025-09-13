Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
struttura sequestrata

Roma, neonata muore subito dopo parto in casa maternità

La struttura è stata posta sotto sequestro e sono state denunciate le due ostetriche, di cui una è la titolare della struttura

13 Set 2025 - 21:30
© ansa

© ansa

Una neonata è morta poco dopo il parto in una casa maternità a Roma. E' accaduto nel pomeriggio di venerdì nel quartiere Testaccio: a dare l'allarme è stato il papà della bambina. Sul posto il 118 e la polizia. La struttura è stata posta sotto sequestro e sono state denunciate le due ostetriche, di cui una è la titolare della struttura. Acquisita la cartella clinica.

Sul posto sono giunti i poliziotti del Distretto Trevi che hanno avviato indagini. Gli agenti hanno acquisito la cartella clinica, mentre la salma della piccola è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Resta ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Dalle prime informazioni pare che la neonata sia deceduta poco dopo il parto.  

Ti potrebbe interessare

roma

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema