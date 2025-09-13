Roma, neonata muore subito dopo parto in casa maternità

Una neonata è morta poco dopo il parto in una casa maternità a Roma. E' accaduto nel pomeriggio di venerdì nel quartiere Testaccio: a dare l'allarme è stato il papà della bambina. Sul posto il 118 e la polizia. La struttura è stata posta sotto sequestro e sono state denunciate le due ostetriche, di cui una è la titolare della struttura. Acquisita la cartella clinica.