Padova, neonata morta nel wc: la mamma andrà a processo per omicidio volontario

I fatti sono avvenuti nell'appartamento sopra il locale notturno in cui lavorava la donna. La neonata, di 51 centimetri e tre chili e mezzo, era stata trovata incastrata a testa in giù nel water. L'autopsia ha confermato che era nata viva e sana. La donna, che durante l'indagine è stata ritenuta capace di intendere e di volere dopo una perizia psichiatrica, si trova ora a casa dei genitori a Cassano delle Murge (Bari) con obbligo di dimora.