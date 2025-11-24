Ciriè (Torino), donna partorisce in casa: la neonata era nel water, rianimata ma grave

La piccola, trovata con la testa immersa nel gabinetto, è stata ricoverata in Terapia intensiva. La 38enne ha detto di non essersi resa conto della gravidanza
© ansa
Una donna di 38 anni ha partorito una bambina mentre era accucciata sul water della propria abitazione a Ciriè, in provincia di Torino. La piccola, trovata con la testa immersa nel gabinetto, è stata rianimata sul posto dai soccorritori del 118 e poi ricoverata in Terapia intensiva. I medici hanno parlato di condizioni generali stabili. La donna avrebbe riferito ai carabinieri e alle persone intervenute in casa di non essersi resa conto della gravidanza.
Alcuni testimoni avrebbero parlato di un contesto familiare come particolarmente delicato. La Procura di Ivrea avrebbe aperto un fascicolo per tentato infanticidio. A dare l'allarme è stato lo zio, il quale avrebbe trovato la neonata nel water.