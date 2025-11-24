Ciriè (Torino), donna partorisce in casa: la neonata era nel water, rianimata ma grave

Una donna di 38 anni ha partorito una bambina mentre era accucciata sul water della propria abitazione a Ciriè, in provincia di Torino. La piccola, trovata con la testa immersa nel gabinetto, è stata rianimata sul posto dai soccorritori del 118 e poi ricoverata in Terapia intensiva. I medici hanno parlato di condizioni generali stabili. La donna avrebbe riferito ai carabinieri e alle persone intervenute in casa di non essersi resa conto della gravidanza.