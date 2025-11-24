Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
PORTATA IN TERAPIA INTENSIVA

Ciriè (Torino), donna partorisce in casa: la neonata era nel water, rianimata ma grave

La piccola, trovata con la testa immersa nel gabinetto, è stata ricoverata in Terapia intensiva. La 38enne ha detto di non essersi resa conto della gravidanza

24 Nov 2025 - 17:09
© ansa

© ansa

Una donna di 38 anni ha partorito una bambina mentre era accucciata sul water della propria abitazione a Ciriè, in provincia di Torino. La piccola, trovata con la testa immersa nel gabinetto, è stata rianimata sul posto dai soccorritori del 118 e poi ricoverata in Terapia intensiva. I medici hanno parlato di condizioni generali stabili. La donna avrebbe riferito ai carabinieri e alle persone intervenute in casa di non essersi resa conto della gravidanza.

Leggi anche

Dramma a Cesena, partorisce in casa e abbandona il neonato accanto ai rifiuti

Neonato soffocato a Villa San Giovanni, ergastolo alla nonna

Alcuni testimoni avrebbero parlato di un contesto familiare come particolarmente delicato. La Procura di Ivrea avrebbe aperto un fascicolo per tentato infanticidio. A dare l'allarme è stato lo zio, il quale avrebbe trovato la neonata nel water.

Ti potrebbe interessare

torino

Sullo stesso tema