Dramma a Cesena, partorisce in casa e abbandona il neonato accanto ai rifiuti

La donna vive in un contesto di forte fragilità familiare. Il padre del bambino è un uomo di 54 anni con il quale la donna ha una relazione, ma non convive. Anche a lui sarebbe stata certificata una disabilità cognitiva. Entrambi avevano compreso di non poter crescere il figlio e i servizi sociali si erano già attivati per avviare le pratiche di affidamento e adozione dopo il parto. Nonostante questo, la donna non si era mai recata in ospedale durante la gravidanza, ormai giunta al termine. Dopo il parto, avvenuto in casa, avrebbe abbandonato il piccolo vicino ai contenitori dei rifiuti prima di crollare a terra, in preda a un grave malessere fisico e mentale. È stato il padre del neonato a presentarsi successivamente in pronto soccorso chiedendo notizie del bambino.