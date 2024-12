Palermo, partorito in strada e abbandonato: prime richieste di adozione per il piccolo Ivan

"Ivan, come ha deciso di chiamarlo la mamma, sta bene ed è tenuto sotto osservazione dai medici del reparto e dagli infermieri - diceva Dario Vinci, il direttore sanitario del Buccheri La Ferla. - Non si trova in un reparto intensivo e al momento non sembra che abbia alcuna patologia. E' ovvio che faremo tutti i controlli specialistici proprio alla luce di una gravidanza trascurata. Il bambino è stato affidato al direttore sanitario, non gli manca nulla. E' circondato dall'amore dei medici e degli infermieri ed ha tutto quello che gli necessita visto che riceviamo sempre tante donazioni per i bimbi meno fortunati".