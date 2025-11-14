Neonato soffocato a Villa San Giovanni, ergastolo alla nonna

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona hanno confermato che era stata proprio lei a lasciare lo zaino tra le rocce, circostanza che ha rappresentato uno degli elementi centrali dell’impianto accusatorio. Nel corso delle indagini era inoltre emerso che la tredicenne non solo era stata assistita dalla madre durante il parto, ma che il piccolo era venuto al mondo vivo. Le verifiche medico-legali hanno successivamente stabilito che la morte era sopraggiunta per soffocamento.