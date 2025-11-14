Francia, uccise le figlie gemelle di tre mesi: madre condannata a 18 anni

La Corte d'Assise della Gironda, in Francia, ha condannato a 18 anni di carcere una donna che ha soffocato le proprie figlie gemelle di tre mesi nel 2022. La 37enne Jennifer Bertrand soffriva di una grave depressione post-parto. Durante la lettura della sentenza è rimasta a testa bassa, senza reagire. "Da quando le due persone più importanti al mondo per me se ne sono andate, la mia vita si è fermata. Le amo più di ogni altra cosa e, per me, la loro assenza) è la peggiore condanna possibile", aveva dichiarato l'imputata in precedenza, con la voce rotta dall'emozione.