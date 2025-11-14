Francia, uccise le figlie gemelle di tre mesi: madre condannata a 18 anni

© Ansa
La Corte d'Assise della Gironda, in Francia, ha condannato a 18 anni di carcere una donna che ha soffocato le proprie figlie gemelle di tre mesi nel 2022. La 37enne Jennifer Bertrand soffriva di una grave depressione post-parto. Durante la lettura della sentenza è rimasta a testa bassa, senza reagire. "Da quando le due persone più importanti al mondo per me se ne sono andate, la mia vita si è fermata. Le amo più di ogni altra cosa e, per me, la loro assenza) è la peggiore condanna possibile", aveva dichiarato l'imputata in precedenza, con la voce rotta dall'emozione.
La donna ha ammesso di aver soffocato le figlie Ambre ed Emma il 19 dicembre del 2022, mettendo dei peluche sui loro visi e premendo con la mano per "circa un minuto". Un modo, ha dichiarato, per "calmarle" quando erano "agitate".