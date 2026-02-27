Forti esplosioni hanno scosso in nottata Kabul: lo hanno riferito giornalisti dell'Afp, testimoni e residenti nella capitale afghana, poche ore dopo che il governo talebano aveva annunciato di aver lanciato un'offensiva al confine contro il Pakistan. Un residente ha affermato che ci sono state almeno otto esplosioni che hanno colpito la città. Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid ha confermato in un post su X gli attacchi aerei a Kabul. La stessa fonte ha aggiunto che i raid pachistani hanno colpito anche Kandahar e la provincia di Paktia. "Il codardo esercito pachistano ha effettuato attacchi aerei in alcune zone di Kabul, Kandahar e Paktia, fortunatamente non si segnalano vittime", ha precisato.