Afghanistan: "Negoziati con il Pakistan falliti per colpa di Islamabad"

Il governo talebano dell'Afghanistan ha dichiarato che l'ultimo ciclo di colloqui di pace con il Pakistan in Turchia è fallito, attribuendo la colpa all'approccio "irresponsabile e non collaborativo" di Islamabad. "Durante le discussioni la parte pakistana ha tentato di scaricare tutta la responsabilità della propria sicurezza sul governo afghano, senza mostrare alcuna volontà di assumersi la responsabilità né della sicurezza dell'Afghanistan né della propria", ha scritto sui social media il portavoce del governo talebano Zabihullah Mujahid. "L'atteggiamento irresponsabile e non collaborativo della delegazione pakistana non ha prodotto alcun risultato", ha affermato. Islamabad non ha rilasciato commenti immediati.