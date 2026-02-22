Afghanistan: decine di morti e feriti nei raid pakistani, colpiti anche donne e bambini
Islamabad ha confermato di aver preso di mira sette siti al confine
© Afp
Decine di morti e feriti in Afghanistan negli attacchi aerei compiuti dal Pakistan, che ha confermato di aver preso di mira sette campi "terroristici" al confine in risposta agli attentati suicidi sul suo territorio. "Ieri (sabato) sera - ha dichiarato il portavoce del governo afghano Zabihullah Mujahid - hanno bombardato i nostri connazionali civili nelle province di Nangarhar e Paktika, uccidendo e ferendo decine di persone, tra cui donne e bambini".
Il Pakistan conferma i raid
Il Pakistan ha confermato di aver effettuato attacchi su sette siti nella regione di confine con l'Afghanistan, in risposta ai recenti attacchi suicidi rivendicati da gruppi militanti sostenuti da Kabul. Il ministero dell'Informazione e della Radiodiffusione di Islamabad ha diffuso una nota in cui, citando tre attacchi dall'inizio del Ramadan la scorsa settimana, asserisce che il Pakistan "ha effettuato attacchi selettivi basati sull'intelligence su sette campi e nascondigli terroristici".