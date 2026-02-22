Afghanistan: decine di morti e feriti nei raid pakistani, colpiti anche donne e bambini

Decine di morti e feriti in Afghanistan negli attacchi aerei compiuti dal Pakistan, che ha confermato di aver preso di mira sette campi "terroristici" al confine in risposta agli attentati suicidi sul suo territorio. "Ieri (sabato) sera - ha dichiarato il portavoce del governo afghano Zabihullah Mujahid - hanno bombardato i nostri connazionali civili nelle province di Nangarhar e Paktika, uccidendo e ferendo decine di persone, tra cui donne e bambini".