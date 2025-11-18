Pakistan, raid dell'esercito: uccisi 38 militanti in diverse operazioni

Le forze di sicurezza del Pakistan hanno condotto una serie di operazioni nel settore nord-occidentale del Paese, in prossimità della linea di confine con l'Afghanistan, intervenendo sulla base di indicazioni fornite dai servizi d'intelligence. I diversi blitz effettuati hanno portato all'uccisione di 38 militanti. L'esercito ha definito i militanti uccisi come "Khawarij", un termine utilizzato dalle autorità per indicare figure che, secondo la loro valutazione, riceverebbero sostegno dall'Afghanistan e dall'India, comprendendo anche soggetti collegati al gruppo vietato Tehrik-e-Taliban Pakistan.