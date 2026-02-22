Raid in Afghanistan, il Pakistan: "Uccisi 70 militanti"
Il ministro dell'Informazione pakistano ha dichiarato che l'esercito ha preso di mira 7 campi collegati ai talebani
© X
Il Pakistan afferma di aver ucciso almeno 70 militanti in attacchi lanciati lungo il confine con l'Afghanistan, prendendo di mira quelli che definisce nascondigli di militanti pakistani legati ai recenti attacchi all'interno del Pakistan. A fornire la cifra, parlando con Geo News, è stato il vice ministro dell'Interno pakistano, Talal Chaudhry.
Sette campi presi di mira
I media statali pakistani, però, hanno riferito che le vittime militanti degli attacchi sono 80. Il ministero della Difesa dell'Afghanistan, tuttavia, hanno affermato che gli attacchi di oggi hanno colpito zone civili a Nangarhar e Paktika: secondo la Mezzaluna Rossa afghana, 18 persone sono state uccise e altre ferite. Il ministro dell'Informazione pakistano ha dichiarato che l'esercito ha preso di mira 7 campi collegati ai talebani pakistani e a un gruppo affiliato allo Stato islamico.
"Responsabilità della Sharia"
Il ministero degli Affari esteri afghano ha convocato l'ambasciatore pakistano a Kabul e gli ha consegnato una nota di protesta per gli attacchi pakistani. In una dichiarazione, il ministero ha affermato che la protezione del territorio afghano è una "responsabilità della Sharia" dell'Emirato Islamico e ha avvertito che il Pakistan sarà responsabile delle conseguenze di tali attacchi. A Islamabad, l'analista di sicurezza Abdullah Khan ha affermato che gli attacchi pakistani suggeriscono che le mediazioni guidate dal Qatar, dalla Turchia e persino dall'Arabia Saudita non sono riuscite a risolvere le tensioni tra Pakistan e Afghanistan. "Questi attacchi rischiano di aggravare ulteriormente la situazione", ha affermato.
I precedenti
Il cessate il fuoco mediato dal Qatar fra i due Paesi è stato raggiunto dopo i sanguinosi scontri al confine avvenuti a ottobre, che hanno causato la morte di decine di soldati, civili e presunti militanti. La violenza ha fatto seguito alle esplosioni a Kabul che i funzionari afghani hanno attribuito al Pakistan. Islamabad, all'epoca, ha condotto attacchi in profondità nel territorio afghano per colpire i nascondigli dei militanti. La tregua fra Islamabad e Kabul è stata in gran parte rispettata, ma diversi round di colloqui a Istanbul nel mese di novembre non sono riusciti a produrre un accordo formale e le relazioni rimangono tese.