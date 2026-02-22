Raid in Afghanistan, il Pakistan: "Uccisi 70 militanti"

Il ministero degli Affari esteri afghano ha convocato l'ambasciatore pakistano a Kabul e gli ha consegnato una nota di protesta per gli attacchi pakistani. In una dichiarazione, il ministero ha affermato che la protezione del territorio afghano è una "responsabilità della Sharia" dell'Emirato Islamico e ha avvertito che il Pakistan sarà responsabile delle conseguenze di tali attacchi. A Islamabad, l'analista di sicurezza Abdullah Khan ha affermato che gli attacchi pakistani suggeriscono che le mediazioni guidate dal Qatar, dalla Turchia e persino dall'Arabia Saudita non sono riuscite a risolvere le tensioni tra Pakistan e Afghanistan. "Questi attacchi rischiano di aggravare ulteriormente la situazione", ha affermato.