I documenti, secondo una fonte, sarebbero caduti dalla borsa del diplomatico, mentre si affrettava verso il lavoro e furono ritrovati bagnati e ammucchiati da un passante. L'incidente provocò irritazione anche negli Stati Uniti, preoccupati per la sicurezza delle proprie truppe in Asia meridionale. In seguito a un'indagine, l'autorizzazione di sicurezza di Lapsley fu sospesa e poi ripristinata. Nonostante quell'episodio, il diplomatico è stato nominato ambasciatore del Regno Unito presso la Nato nell'aprile dello scorso anno, succedendo a Sir David Quarrey.