Ucraina, raid russi contro infrastrutture energetiche a Odessa: quattro feriti

Quattro persone sono rimaste ferite in un attacco notturno, mentre le forze russe colpivano impianti energetici e altre infrastrutture critiche a Odessa, in Ucraina, nella notte tra giovedì e venerdì. Lo riporta The Kyiv Independent che cita funzionari regionali. Mosca "continua ad attaccare massicciamente la regione di Odessa con droni d'attacco. Nonostante l'impegno attivo delle forze di difesa aerea, sono stati registrati impatti diretti e caduta di detriti di droni", ha dichiarato il governatore Oleh Kiper. Uno dei feriti è stato ricoverato in gravi condizioni, ha aggiunto. Danni sono stati registrati alle infrastrutture residenziali, industriali, energetiche e portuali. Anche le forniture di energia elettrica, riscaldamento e acqua sono state interrotte, hanno affermato i funzionari, e i lavori di ripristino sono in corso.