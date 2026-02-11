GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
Financial Times: "Il 24 febbraio Zelensky annuncerà elezioni e referendum"
Nella notte tre bambini e un adulto sono rimasti vittime di un raid russo a Kharkiv
zelensky © Ansa
Zelensky pronto ad annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione. L'Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l'amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa. Il governo italiano ha posto la fiducia sul decreto per le armi. Nella notte tre bambini e un adulto sono rimasti vittime di un raid russo a Kharkiv.
Kiev
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione.
I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 108 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte, ha riferito stamattina il Ministero della Difesa di Mosca citato dall'agenzia di stampa russa Tass. Sono stati "intercettati e distrutti" in particolare 49 droni sul territorio della regione di Volgograd e 29 sul quello del Rostov", viene spiegato in un comunicato.
Un attacco aereo russo nella regione ucraina orientale di Kharkiv ha ucciso tre bambini e un adulto, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare locale Oleg Synegubov. "Due bambini di un anno e una bambina di due sono morti" nel raid che ha colpito un'abitazione nella città di Bogodukhiv vicino al confine russo, ha specificato Synegubov.