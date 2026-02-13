Londra, l’Alta Corte boccia il bando a Palestine Action: “Illegale e sproporzionato”

L'Alta Corte di Londra ha accolto in primo grado il ricorso di Palestine Action contro la contestata messa al bando per terrorismo voluta dal governo di Keir Starmer. I giudici hanno definito la misura illegale e sproporzionata, ritenendola una grave limitazione della libertà di espressione. La sanzione resta però in vigore almeno fino alla prossima udienza, prevista entro la fine del mese e dove si deciderà se lasciarla in vigore durante il secondo grado del processo. Intanto, il governo ha annunciato che farà ricorso.