Gaza, il New York Times: Usa consentiranno a Hamas di mantenere armi leggere
Washington prepara un documento che limita i missili contro Israele. La bozza sarà condivisa con Hamas nelle prossime settimane
© Ansa
Gli Stati Uniti, pur chiedendo ad Hamas di consegnare tutte le armi in grado di colpire Israele, consentiranno al gruppo di conservare, almeno inizialmente, alcune armi leggere. È quanto emerge da una bozza del piano per Gaza della quale dà conto il New York Times, citando fonti a conoscenza della proposta. Secondo il Nyt, un team guidato dagli americani, che include Jared Kushner, genero del presidente Trump, Steve Witkoff, inviato speciale degli Stati Uniti per le missioni di pace e Nickolay Mladenov, ex alto funzionario delle Nazioni Unite, intende condividere il documento con Hamas entro poche settimane.