Ci sono anche quelli italiani

Medioriente, Hamas: "Grazie ai portuali del Mediterraneo per lo sciopero"

Al grido di "i portuali non lavorano per la guerra" i lavoratori di diversi porti hanno incrociato le braccia nella giornata del sei febbraio

08 Feb 2026 - 06:20
© Afp

© Afp

In una breve dichiarazione Hamas ha affermato di apprezzare le decisioni di oltre 20 sindacati dei lavoratori portuali "in particolare, in Grecia, Italia, Turchia, Spagna e Marocco, di sospendere il lavoro per un giorno intero". Nella giornata del sei febbraio, infatti, gli impiegati portuali di tutto il Mediterraneo hanno indotto uno sciopero di un giorno con lo slogan "i portuali non lavorano per la guerra". "Invitiamo i sindacati dei porti di tutto il mondo, nonché tutti i sindacati ad ampliare le loro campagne di solidarietà con il nostro popolo palestinese, che sta affrontando una guerra genocida ancora in corso", ha aggiunto Hamas secondo quanto riportato da Al Jazeera.

