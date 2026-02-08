Medioriente, Hamas: "Grazie ai portuali del Mediterraneo per lo sciopero"

In una breve dichiarazione Hamas ha affermato di apprezzare le decisioni di oltre 20 sindacati dei lavoratori portuali "in particolare, in Grecia, Italia, Turchia, Spagna e Marocco, di sospendere il lavoro per un giorno intero". Nella giornata del sei febbraio, infatti, gli impiegati portuali di tutto il Mediterraneo hanno indotto uno sciopero di un giorno con lo slogan "i portuali non lavorano per la guerra". "Invitiamo i sindacati dei porti di tutto il mondo, nonché tutti i sindacati ad ampliare le loro campagne di solidarietà con il nostro popolo palestinese, che sta affrontando una guerra genocida ancora in corso", ha aggiunto Hamas secondo quanto riportato da Al Jazeera.