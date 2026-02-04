Gaza, media palestinesi: "Nove morti in attacchi israeliani, tra cui tre minori"
© Ansa
I media palestinesi riportano almeno nove morti in attacchi israeliani a Gaza nella notte, di cui sei nel nord della Striscia, dove l'esercito afferma di aver risposto al fuoco contro uomini armati che hanno attaccato le truppe, stando a quanto riportato dal Times of Israel.
Tre persone sono state uccise in un bombardamento d'artiglieria nel quartiere di Tuffah, a est di Gaza City. Di queste due erano minori di 12 e 16 anni. Mentre altrettante, tra cui un bambino di cinque mesi, sono state uccise da bombardamenti nel quartiere di Zeitoun (Gaza City). Sempre secondo i media palestinesi, inoltre, altre tre sarebbero state uccise in un attacco a Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza. Il bilancio resta ancora da verificare.
Ferito un ufficiale delle Idf
Le forze di difesa israeliane confermano di aver effettuato dei bombardamenti con carri armati e attacchi aerei nel nord di Gaza, ma dopo che uomini armati hanno attaccato le sue truppe, ferendo gravemente un ufficiale. Un riservista, è stato spiegato, è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco sparati da "terroristi" palestinesi nella Striscia di Gaza settentrionale durante la notte, secondo quanto riferito dall'esercito. Per l'Idf, le truppe della Brigata Alexandroni sono state colpite da diversi uomini armati durante le operazioni sul lato israeliano della Linea Gialla che divide l'enclave tra le aree controllate da Israele e Hamas. In risposta, l'esercito afferma che i carri armati hanno aperto il fuoco contro gli uomini armati e che sono stati effettuati anche attacchi aerei. Si prevede, sempre secondo il Times of Israel, che l'esercito condurrà ulteriori attacchi contro Hamas, per quella che l'Idf considera una "palese violazione" del cessate il fuoco entrato in vigore a ottobre.