Gaza, media palestinesi: "Nove morti in attacchi israeliani, tra cui tre minori"

Le forze di difesa israeliane confermano di aver effettuato dei bombardamenti con carri armati e attacchi aerei nel nord di Gaza, ma dopo che uomini armati hanno attaccato le sue truppe, ferendo gravemente un ufficiale. Un riservista, è stato spiegato, è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco sparati da "terroristi" palestinesi nella Striscia di Gaza settentrionale durante la notte, secondo quanto riferito dall'esercito. Per l'Idf, le truppe della Brigata Alexandroni sono state colpite da diversi uomini armati durante le operazioni sul lato israeliano della Linea Gialla che divide l'enclave tra le aree controllate da Israele e Hamas. In risposta, l'esercito afferma che i carri armati hanno aperto il fuoco contro gli uomini armati e che sono stati effettuati anche attacchi aerei. Si prevede, sempre secondo il Times of Israel, che l'esercito condurrà ulteriori attacchi contro Hamas, per quella che l'Idf considera una "palese violazione" del cessate il fuoco entrato in vigore a ottobre.