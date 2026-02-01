Israele riapre il valico di Rafah: "Passaggio consentito solo a residenti di Gaza"
© Ansa
Israele ha dichiarato di aver riaperto il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto, consentendo il passaggio esclusivamente ai residenti palestinesi del territorio. "In conformità con l'accordo di cessate il fuoco e una direttiva del livello politico, il valico di Rafah è stato aperto oggi per un passaggio limitato ai soli residenti", ha dichiarato il Cogat, l'organismo del ministero della Difesa israeliano che coordina gli affari civili palestinesi. "Nell'ambito di ciò, oggi è iniziata una fase pilota iniziale, condotta in coordinamento con la Missione di assistenza alle frontiere dell'Ue (Eubam), l'Egitto e tutte le parti interessate".
La riapertura avviene sotto la supervisione di rappresentanti dell'Egitto, dell'Unione Europea e del Coordinatore delle attività governative nei territori (Cogat) dell'Idf. Sebbene gli elenchi dei civili che attraversano il confine siano già stati approvati da Israele, oggi sono previsti solo pochi attraversamenti, consentendo agli operatori di provare le procedure e garantire che tutti i sistemi di controllo dell'identità funzionino correttamente.
Ambulanze pronte a entrare a Gaza
Secondo i media arabi, circa dieci ambulanze si stanno preparando a entrare nella Striscia di Gaza per evacuare palestinesi malati e feriti. Secondo quanto riferito dall'ufficio del Primo Ministro, la scorsa settimana Israele ha acconsentito a una riapertura limitata del valico sotto un meccanismo di monitoraggio completo da parte israeliana. Sempre la scorsa settimana, il Jerusalem Post ha riferito che le discussioni sul disarmo di Hamas dovrebbero iniziare dopo la riapertura del valico.