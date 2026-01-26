Israele, trovati i resti dell'ultimo ostaggio a Gaza

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che il ritorno del corpo del sergente maggiore Gvili è "un risultato straordinario per Israele". Aggiungendo che: "Abbiamo promesso, e io ho promesso, di riportare indietro tutti, e abbiamo riportato indietro tutti, fino all'ultimo. Ran è un eroe di Israele. È entrato per primo, è uscito per ultimo. È tornato". Mentre su X il ministro della Difesa Katz sottolinea: "Era un combattente coraggioso"