Israele, media: "Verso riapertura del valico di Rafah, ma solo per le persone"

Si è conclusa la riunione del gabinetto politico-di sicurezza israeliano durante il quale si è discusso, in particolare, dell'apertura del valico di Rafah, tra Gaza e l'Egitto. Lo riporta Ynet. Secondo una fonte politica, la decisione prevede che una volta giunti alla conclusione "le organizzazioni terroristiche di Gaza hanno compiuto il 100% degli sforzi per restituire il defunto Ran Gvili, l'ultimo ostaggio rimasto nella Striscia", il valico di Rafah verrà aperto al passaggio di persone, non di merci.