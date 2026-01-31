Raid israeliani su Gaza: almeno 32 vittime, tra loro anche bambini

L'Idf ha dichiarato di aver preso di mira comandanti di Hamas e della Jihad islamica palestinese, nonché siti di armi, in risposta alla violazione del cessate il fuoco a Rafah, dove venerdì otto uomini armati sono usciti da un tunnel. "Le organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza violano sistematicamente il diritto internazionale, sfruttando brutalmente le infrastrutture civili e la popolazione di Gaza come scudi umani per attività terroristiche" si legge in un comunicato dell'Idf. L'esercito israeliano, continua la nota, "considera con la massima serietà qualsiasi violazione dell'accordo e continueranno ad agire contro qualsiasi tentativo da parte di organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza di compiere attacchi terroristici contro le truppe delle Idf e i civili dello Stato di Israele". La serie di attacchi è avvenuta il giorno prima dell'apertura del valico di Rafah lungo il confine con l'Egitto, nella città più meridionale di Gaza.